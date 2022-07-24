控林智堅找人背黑鍋 王鴻薇立馬出「這招」反擊

前新竹市長、民進黨桃園市長參選人林智堅捲入論文抄襲風波，稍早他大動作澄清台大國發所碩論是原創，研究題目比研究生余正煌更早提出，但最早揭發此事的台北市議員王鴻薇24日批評，林的新事證根本不堪一擊，更意圖讓余背黑鍋，因此她要向台大檢舉余論文抄襲，讓余親自出面捍衛清譽。

王鴻薇揶揄，林智堅上午大動作所舉行的論文門記者會，簡直是「抄襲論文的犯罪自白」，林為了證明自己的台大論文比研究生余正煌還早寫，因此拿自己跟國安局長、時任指導教授陳明通之間的Email作為所謂的新事證，但全世界皆知，論文寫作的完成，從來不是學生跟老師之間的Email就能證明，可見林的新事證根本不堪一擊。

王進一步質疑，林智堅始終不敢去告余正煌、說對方抄襲自己的論文，可見林智堅只不過想讓余正煌來背黑鍋、硬吞下去，對於這樣的詭計，她要正式向台大檢舉余正煌涉及抄襲論文，屆時余正煌也必須出來捍衛清譽，否則學歷恐被撤銷，「余正煌真的能吞得下去嗎？」

此外，王批評，談及中華大學碩士論文時林智堅也滿口謊言，過去林說該論文是在當年6月26日完成口試，後又改口說是5月完成，上午的最新資料又提前到4月，但無論何時完成，該份論文都是8月才出版，且根據竹科標案的合約，此舉都已造成竹科著作財產權的侵害，意即無論何時完成論文都無法改變侵權事實。

由於林智堅記者會最後以五月天的〈倔強〉歌詞「對愛我的人別緊張 我的固執很善良」作結，強調自己會繼續堅持，王也用一句話酸爆，笑說別忘了「下一句是我的手越骯髒，眼神越是發光 」。