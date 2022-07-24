鄭姓泰國籍女子在士林區經營按摩店，因積欠陳女債務，引發其先生李男不滿，找來3人到店內押人，將鄭女載往北投一處工作室逼迫簽下還款協議書，過程中還嗆「已經對妳很好了，沒帶妳去山上」，士林地檢署偵結，依妨害自由等罪起訴李男等5人。

去年9月29日深夜，李男夥同友人將鄭女押往北投一處工作室，並嗆「不簽還款協議書就不讓妳離開」、「已經對你很好了，沒帶妳去山上」、「如果不付錢，會讓妳不能工作，讓妳現在工作的按摩店收起來」。

眾人被捕後均否認押人討債，陳女辯稱，鄭女向她借41萬，去年8月協商後，承諾還款30萬，但鄭女卻推說「看不懂中文」，又藉故拖延不見面，先生找人幫忙，並沒有脅迫鄭女簽協議書，其他人則稱，鄭女同意前往工作室，只有說「已經對妳很好了」，還有同夥說，站在外面抽菸，在外面顧小孩，到場幫忙安撫等，但檢察官均不採信。

檢警依據協議書以及監視器，確認李、周、廖、陳男等4人押人上車，涉嫌妨害自由，另外陳女以及先生李男在涉及強制罪，均依法起訴。