媒體人黃揚明25日在臉書解密，指林智堅指導教授討論論文的EMAIL是寄給林的助理，質疑公私不分，且要如何證明論文內容是自己親手所撰寫？當事人、林智堅前辦公室副主任楊玲宜稍早也在臉書回應，除指收發信件本就是幕僚的基本工作，更直指對方刻意轉向操作，企圖混淆視聽。

楊玲宜表示，過去幾年擔任林市長辦公室副主任，其中最重要的業務之一，就是彙整市長所有大大小小的行程，聯絡相關人員回覆是否出席並提供任何相關的與會資訊，這是她作為幕僚的基本工作。

關於與教授陳明通的信件往返，林市長的公務信箱內，聯絡的信件不僅論文還有許多公務聯絡事項，當時就是由她來協助整理分類與彙整，並向市長報告。

同時那封信件上，陳明通也明白寫上「附上我（陳明通）修改的計畫…，請智堅市長在此基礎上近一步發揮」。真相很簡單易懂，就是林市長持續的和指導教授討論，指導教授也指示林市長須在修改版上的基礎上繼續寫作。

最後，楊玲宜表示，她也要奉勸所有獵巫林智堅而蹭個人聲量的人，停止這些令人不齒的手段，惡意抹黑製造社會的紛亂。