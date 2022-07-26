憂鬱情緒通常約在下午五點至晚間七點半開始降臨，於六點達到高峰，此時天氣開始轉變，最後一道日光也將天空染成緋紅。

週日晚間的憂鬱感受常與工作有關，捨不得結束愉快的休息，不願返回辦公崗位。實際情況其實更為複雜，這個解釋無法完全說明。我們心情低迷的原因不只是明天有工作要做，而是因為那是不適合我們的工作，雖然我們也全然不知道適合自己的工作到底是什麼。

我們內心都有一個所謂的「工作的自我」，這個自我擁有一套偏好和能力，渴望向現實原料施展影響力。我們想要在工作之中注入自己的重要元素，確保能在我們所提供的服務及產品中看見自己的樣子。這就是我們認知中的合適工作，我們需要合適工作就像我們需要愛一樣理所當然、一樣強烈。找不到職業歸屬就和尋不得親密伴侶一樣令人心碎。覺得自己入錯行、找不到真正的使命不是什麼小問題，反而可能是人生的核心危機。

週間我們通常可以不太去想這個問題，那時我們過於忙碌，受金錢的急迫需求所驅使。不過週日晚間，我們開始為這個問題煩擾。這個危機彷彿飄盪於兩個世界間的鬼魂，求生不得，求死不能，因此只能猛敲意識的大門，要求一個答覆。我們感到傷心是因為，有一部分的自己意識到時間所剩不多，而我們現在的工作並不是餘生該做的事。週日晚間的痛苦來自意識的攪動，隱約叮嚀我們要在人生結束以前發揮更多潛力。

週日晚間有其歷史。一直到最近以前，過去幾百年，能否透過工作表達真正自我只是少數人的問題。多數人工作是為了生存，能有最低收入就感激涕零。但現在我們的期望變高，由於看過夠多例子，我們知道真的有人這麼做，也就是是說，自己其實可以在商業引擎中運用自身真摯的天賦。我們知道自己不必在職場中悶悶不樂，也因此我們的無所作為只是徒增羞愧。

我們不應該這麼嚴苛對待自己。目前還沒有機制能把所有工作與有意義的天命配對在一起。因此雖然我們很確定現在這份工作不適合自己，卻也對真正的使命在何處茫然無知。

解決之道不外乎耐心與堅定的自我檢視。我們需要某些偵探技巧，或是學習考古學家拼湊破罐碎片的耐心。我們不該天真地用「週日憂鬱症」來解釋自己的煩憂，用喝酒和看影片來掩蓋這種情緒。我們應該將之視作一個核心問題，尋求埋藏在討好他人以及追逐地位與金錢等短期需求之下的真正自我。

換言之，我們不該只在週日晚間品嘗週日晚間的感受，而是應該把這些感受置於生活中心，用於敦促我們進行數月、甚至數年的持續探尋，鼓勵我們與自己、朋友、導師及專業人士對話討論。週日晚間的幾個小時中，悲傷與焦慮降臨是嚴重問題的徵兆。我們不只是因為兩天的休息即將告終而稍感困擾；我們難受的原因是：週日晚間提醒著我們，必須在為時已晚之前發掘真正的自我，還我們的天賦一個公道。

(本文摘自《憂鬱的種類》/ 方舟文化)

【內容簡介】

憂鬱不是怨恨、憤怒或妄想，而是對這世界不盡完美的理解，是對所有細微美好的敏銳感受，更是必備的生活素養！

我們很少深入覺察自身的憂鬱情緒，但它其實是眾多情緒之中最具價值的一種，不該只被和沮喪、憤慨和酸楚做聯想。人活於世，必然遭遇痛苦，而憂鬱是我們對這些苦痛最溫柔、最靜默、最富智慧的接納與回應，是絕望和樂觀相互權衡的過程。

憂鬱值得我們更入微地理解、欣賞且給予尊重，而人們卻傾向避而不談，任它的陰影在這高度競爭、狂亂嘈雜的社會無限蔓延。本書大膽談論憂鬱的相關話題，蒐集並解讀每個人心中常有的各種憂鬱情緒：

▸追逐成就的憂鬱──大腦強烈反對平靜、放鬆的狀態，這威脅到它的生存。一兩天的休息之後，它會再次要求我們為自己負責、質問我們生命的目的。

▸週日晚間的憂鬱──週一症候群其實往往從前一天的下午就開始悄悄鼓譟，我們習慣在應當放鬆的日子，思忖待完成的工作和不確定的未來。

▸獨自旅行的憂鬱──機場、飯店、餐館、車站，周遭的淒涼讓我們從家裡虛偽的慰藉中獲得解脫。我們不必再假裝，這裡的環境鼓勵我們坦承已隱藏太久的悲傷。

▸自我批判的憂鬱──「內心批判者」通常深夜來訪，等待我們身心俱疲之際，低聲訴說惡毒的話語。用書中的話予以回擊吧！人生艱難，我們都值得被寬容對待。

本書實際列舉三十五種不同形貌的常態憂鬱，與讀者一同辨認及剖析，理解憂鬱在特定程度上屬於人類天性，也讓讀者練習自我欣賞與自我同理。

【作者簡介】

人生學校（The School of Life）

「人生學校」是個全球性組織，目標是助人過上更充實的生活。希望透過我們出品的書籍、禮品和文具系列，激發更具思考力的天性，並且幫助每個人獲得滿足感。「人生學校」是探索自我、人際關係、工作、社交、尋求平靜、以及透過文字、社群和對話欣賞文化的資源。你可以在網路上和遍布全球的分支機構找到我們的課程、活動和一對一的療程。

「人生學校」是個快速發展的全球性品牌，YouTube頻道擁有超過六百萬訂閱人數、臉書追蹤人數超過三十五萬一千人、IG追蹤人數超過二十一萬八千人，推特的追蹤人數則超過十六萬三千人。

「人生學校出版社」在系列編輯、知名作家艾倫．狄波頓（Alain de Botton）的指導下，匯集「人生學校」創意團隊的想法和理念，出版的書籍一貫傳達著條理清晰、精心策劃的宗旨：沉著、可靠、明智。