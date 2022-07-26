​【愛傳媒黃珊珊專欄】網路上有張圖片，一直讓我很印象深刻。國外的教育從學前、國小、國中、高中到大學，是階段性地引導生活管理、環境探索、夢想找尋、生涯抉擇，再到培養實務能力。​

而台灣呢？前四階段都是讀書考試，然後要學生匆促做出抉擇。這有個原因是「萬般皆下品，唯有讀書高」舊觀念，但這在如今社會不適用了。​

台北市的目標，就是要重振技職教育的未來。今天，我們發表了「技職教育政策綱領3.0」，第一步是向下扎根，舉辦課程與職業體驗營，在生涯抉擇前，先給同學更多體驗的機會！​

我們要確保同學學到的東西、看到的視野，就是業界當下最需要的技能。像是今天在木柵高工開設的「FPGA可程式化電路應用技術教學中心」，就是最好的例子。

而在南港高工、惇敘工商、內湖高工、松山工農，也都有各產業的產學合作，希望同學們盡情來探索學習！​

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作者為台北市副市長

照片來源：作者提供。

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