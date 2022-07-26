女星楊麗菁拍武打動作電影打開知名度，她外型豔麗、身手矯健，因此擁「台灣第一武打女明星」、「楊紫瓊接班人」的美名，儘管楊麗菁已是53歲的熟女，舉手投足依舊魅力十足，不過她近期則是被拍到疑似戀愛ING，和年紀相仿的精壯男現身大直ATT，不只一路上牽手，楊麗菁還伸手扶腰、拍對方翹臀，互動充滿粉紅泡泡。

53歲楊麗菁被拍到疑似桃花開，根據《鏡週刊》報導，楊麗菁日前和年紀相仿的精壯男現身大直ATT逛街，男伴體型健壯，雖然已是大叔年紀，但胸膛、手臂厚實，身材相當健美，楊麗菁和男伴都穿著一身黑的情侶裝，不只一路上牽手、有說有笑，兩人搭手扶梯時，楊麗菁還伸手扶對方的腰、拍翹臀。

兩人互動相當親暱、自然，男伴貼心幫楊麗菁背包包，她則牽著對方的手採買生活用品，愜意享受周末時光。楊麗菁出道30多年，是武打女星中的一代甜心，演過無數戲劇作品的她，情路和武打功夫一樣精彩，楊麗菁2018年與小她13歲的立委候選人龔偉綸高調交往3個月，隨即爆出恐怖情人事件，雙方對簿公堂，最後雙方和解撤告，結束這場短暫戀情。

現在楊麗菁把重心放在瑜珈和運動，偶爾也會上節目，而擁好身手的楊麗菁，不時曬出拉筋、做伸展瑜伽照，她身體的彈性跟柔軟度極佳，做彎腰、拉腳或是劈腿動作都臉不紅、氣不喘，相當優雅。