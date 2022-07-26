一名李姓男子帶老婆到結交20餘年的拜把兄弟家拜訪，見到好友的妻子小美在陽台曬衣服，竟溜去陽台掀起小美的衣服後親吻胸部，但拜把兄弟見到李男和老婆不見許久，於是起身找人，未料竟在陽台見到李男從後方還抱老婆，老婆還捏著對方下體，讓他氣得大叫「你們在做什麼！」，事後小美遭到老公誤解偷吃小王，只好哭著解釋是自己遭到李男欺負，經小美堅持提告，結果法院認定李男罪刑，依強制猥褻罪判他10月徒刑。

根據判決，李姓男子與老婆，於民國110年8月某日下午4時，前往結交20餘年的拜把兄弟住處喝酒，見到好友小明的老婆小美在陽台晾曬衣物，竟強行掀開她的上衣並拉下內衣後吸她乳頭。

小明證稱表示，案發當時原本跟李男在客廳聊天，後來李男不見了，他還懷疑兩人怎麼失蹤那麼久，於是去陽台尋找，未料卻見到李男抱著自己老婆，老婆還一直喊「不要」，當下氣得喊了一聲「你們在幹什麼」，這時李男才放手回到客廳。那時候他很生氣，但卡在兩人是10、20年的結拜，認為這種東西不要講得很難聽，事後對方夫妻就自行離去。

小明也說，當時因為不瞭解發生什麼，所以對老婆也很生氣，大約3、4天後老婆才解釋說她是被李男欺負，當時蔡恍然大悟，因為老婆之前就有跟我說過她不喜歡李男。

小美則表示，「李男當時扯掉我的內衣吸我的乳頭，還用雙手環抱我的身體，因為陽台就在我兒子跟婆婆的房間旁，我不敢大聲喊，當時我用手捏了他的生殖器一下，被告彈了一下也沒有鬆手，我只好再捏被告生殖器第二下，這時才被我老公看到，隔天也有傳LINE給李男說，「你真的很對不起我老公還有我，枉費你跟他結拜這麼多年....毀於一旦，這朋友白交了」、「你做事為什麼不想後果?真的被你害慘了。」

李男則回覆「對不起」，且還傳line訊息給小美的老公說：「你應該不會原諒我，所以希望你身體健康。訣別了我的兄弟。我會引以為戒，吸取教訓。」

但李男卻否認表示：「我當天沒有去後陽台，也沒有親小美胸部，案發後我傳簡訊給小美道歉，是因為我不小心講出我跟兄弟去萬華小吃店喝酒，他喜歡裡面1名小姐的事情，害夫妻兩人吵架，所以我才道歉。」

法官審酌李男為小美老公的結拜兄弟，竟利用小美住處之機會，對她強制猥褻之，造成小美身心受創，事後還否認犯行、又未與小美達成和解、尋求原諒或道歉，因此判刑10個月。