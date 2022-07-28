男生也要保護好自己！1名網友說他的1名已婚友人日前到酒吧買醉，與1名陌生女子勾搭上，隔天他恢復意識時已全裸躺在摩鐵內，下體感到些微疼痛，懷疑已與對方發生關係，擔心染上性病、甚至遭對方提告敲詐等，無奈說「根本沒爽到」；原PO分享此事喊「根本就沒人料得到男生也會被下藥」。

該名網友在臉書「匿名公社」發文表示，他的1名男性朋友日前因為婚姻問題心情鬱悶，跑到酒吧買醉後，與1名陌生女子相談甚歡並一起共飲，等到該友人恢復意識時已經全裸躺在汽車旅館的床上，身旁沒有人，回到酒吧，店家說他當晚爛醉被1名女子和計程車司機扛上車送走。

已婚男到酒吧買醉，與陌生女子勾搭上，隔天他恢復意識時已全裸躺在摩鐵，下體感到疼痛，懷疑已與對方發生關係，擔心染性病、甚至遭對方提告敲詐。（翻攝自臉書「匿名公社」）

該友人事後很擔心，因為醒來時生殖器隱隱作痛，推斷有發生關係，但他爛醉「根本沒爽到」，現在他只擔心被感染性病，擔心對方會拿他的體液提告、敲詐，如今也不敢跟妻子說這件事；原PO提到這是真實故事，笑說「連我都難以置信，根本就沒人料得到男生也會被下藥，只能叫他先去做性病檢查了」。

其他網友留言「怕的是，結果不是跟那女的做，而是計程車司機」、「不是在浴缸中的冰塊水中醒來已經是萬幸」、「幸好不是肛門痛」、「說不定那女人，收了計程車司機的錢」、「會不會司機和女的一起上，前後都受傷」、「有點痛確定不是結石嗎」、「正常來說男人如果不醒人事，硬不起來才對」。