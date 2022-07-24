宜蘭1位軍人小舒（化名）目前已退伍與另1名現役軍人小賢（化名）於110年3月即110年4月於網路認識國中少女小琳（化名），2人明知小琳未滿16歲，分別帶小琳到溫泉旅館及汽車旅館發生性行為各2次，法官依現役軍人對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，共2罪，各處小舒及小賢有期徒刑6月。應執行有期徒刑10月。緩刑2年。

據判決書指出，1名軍人小舒於110年3月時透過網路認識當時未滿16歲的小琳，他明知對方為14歲以上未滿16歲之少女，性自主決定權尚未成熟，竟基於對小琳為性交之犯意，於110年4月，2度帶小琳到宜蘭的溫泉旅館內發生性行為。

而另1名現役軍人小賢，於110年4月，使用通訊軟體認識小琳，他明知小琳未滿16歲女子，竟克制不住自己的慾望，2度於110年6月時帶小琳前往宜蘭的汽車旅館發生性行為。

該事件曝光後，小舒與小賢遭檢察官依妨害性自主罪案件提起公訴，經宜蘭地院合議庭裁定改以簡式審判程序，法官依陸海空軍刑法第76條第1項第7款妨害性自主罪章、刑法第227條第3項，對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪共2罪，各處小舒及小賢有期徒刑6月。應執行有期徒刑10月。緩刑2年，緩刑期間付保護管束，皆可上訴。