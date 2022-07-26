高溫頻傳除了中暑等熱傷害事件外，也易引發心血管疾病，台北市副市長蔡病坤曾於7月11日因突然身體不適送醫急救，經檢查後確認為出血性腦中風。北投健康管理醫院副院長錢政平表示，許多人認為腦中風在冬天或氣溫驟降時才會發生的事，但腦中風在夏季同樣會發生。他說明，因夏季高溫時血管會擴張讓血壓下降、室內外溫差增加，導致血壓的波動而增加腦中風的機會。

錢政平表示，腦中風大致分為出血性腦中風及缺血性腦中風，以缺血性腦中風發生率較多、佔約8成；出血性發生率較低、佔約2成，但因血管突然破裂，腦中風症狀的嚴重度會因腦組織受損的位置和大小而異，症狀發生得很快，可能數秒到數分鐘就很嚴重，致死率也較高。出血性腦中風發生時，會伴隨如大腦淺層出血會出現頭痛、半側下肢或上肢無力等症狀。

錢政平表示，腦中風的發生關鍵並非是季節，關鍵是來自高血壓的控，以出血性腦中風的成因而言，過高的血壓易使血管內膜受損，若再加上高血脂或有抽菸習慣，更會加速動脈血管的硬化，血管破裂的風險也會增加。

錢政平表示，肥胖、高血壓、糖尿病、高血脂、抽菸喝酒、無運動習慣、不健康飲食、腎功能不佳及有凝血疾病患者，都是腦中風的危險因子。他提醒，民眾保持良好生活習慣並定期健檢，是預防腦中風的最佳方法。

錢政平強調，因三高多無明顯不適感覺，大多數是透過健檢才發現有三高問題。他建議，民眾30歲起可每年安排抽血及量血壓作為基礎健檢；若有三高問題者，要遵守「少油、少鹽、少菸酒、多運動」的生活型態，並依醫囑服藥控制。

因三高易造成心血管病變，他建議，可定期安排進一步高階影像健檢，可透過頸部超音波可用來觀察頸動脈是否狹窄或是否有血栓堵塞情形；腦部磁振造影檢查更可清楚觀看腦部血管是否發生病變或有無腦動脈瘤發生。