七夕就是要吃甜甜！高雄英迪格酒店一樓Craft咖啡廳於七夕情人節前夕，與世界麵包冠軍-王鵬傑繼中秋禮盒聯名後再度攜手合作，推出甜蜜下午茶套餐。餐點包含王鵬傑匠心獨具的手作蛋糕，搭配台中網美店「I'm Talato 塔拉朵」的義大利手作冰淇淋，激盪出甜美的味蕾火花，8月起在Craft咖啡廳每日限量供應。

與城市為鄰的高雄英迪格酒店積極深耕鄰里文化，自今年4月起即與王鵬傑所創立的「莎士比亞烘焙坊」合作，為酒店2樓Wok on the Park全日餐廳的早餐餐檯客製特色麵包，並於中秋佳節聯名推出「盈月流金中秋禮盒」，深受好評。七夕情人節將至，高雄英迪格三度與王鵬傑合作，特製甜蜜下午茶套餐。

由王鵬傑研發製作6款蛋糕：微酸清新的檸檬千層蛋糕、濃郁可口的巧克力千層、香濃綿滑的原味生乳捲、香甜濃醇的香蕉巧克力生乳捲、以及乳香綿密的巴斯克乳酪蛋糕(另有巧克力口味)，蛋糕口感細緻綿密，每一口都能吃出王鵬傑師傅絕佳的好手藝。每款蛋糕搭配2球台中網美店-「I'm Talato 塔拉朵義式冰淇淋」的義式手工冰淇淋，以在地小農水果製成的冰淇淋沁涼酸甜，像極了美好的愛情。

高雄英迪格除了與王鵬傑聯名推出七夕氛圍的下午茶套餐，住宿方面也推出「果然一夏Summer Fruit Fun」住房專案，即日起至8月31日止，預訂入住此專案即享有夏日迎賓水果特調、每日半自助早餐無限量供應、水果主題美饌(午餐或晚餐任選)以及Minibar沁涼飲品，每房每晚最低4088元起(稅及服務費另計)，讓情人陶醉在酸酸甜甜的浪漫滋味裡。平日週日至週四搭配國旅補助及高雄市政府的加碼優惠，每房每晚最高可折抵1500元，平均每人每晚最低只要1300元起。