從布袋到龍門港的距離大約56公里，龍舟隊花費9個半小時抵達澎湖龍門港。（張茂雄攝）

民雄國中輕艇龍舟隊小選手抵達湖西龍門港開心的說，看到澎湖陸地的那一刻，所有辛苦都值得了。（張茂雄攝）

由嘉義縣民雄國中輕艇隊、蘭嶼黑潮勇士團隊、民進黨提名台南市議員參選人王宣貿、嘉義縣議員參選人陳主明組成的隊伍，創下400年來第一次使用輕型龍舟橫跨最險峻的台澎黑水溝布袋到澎湖水域，他們分3支隊伍輪流划槳，在26日下午3時30分左右，成功抵達湖西龍門港，每一名參與的好手說，看到澎湖陸地的那一刻，所有辛苦都值得了。

這支由嘉義縣體育會水中運動委員會召集，民雄國中輕艇龍舟隊、蘭嶼黑潮勇士、彰化縣救難協會及嘉義縣太保救難協會特別組成的龍舟隊，原本預計在5月13日划龍舟從嘉義布袋到澎湖龍門港，但是因為疫情關係，延宕到26日上午6時由布袋港出發，希望成功寫下台灣首次划龍舟橫越黑水溝的創舉。

民雄國中輕艇龍舟隊教練尤為立表示，從布袋到龍門港的距離大約56公里，原本預計要花上8小時，由於這幾天天氣炎熱酷暑，考驗著參加的選手體力與耐力，在橫渡台澎水道時後，大家分成3組當槳手調節體力，一旁有遊艇、海釣船、水上摩托車及救生協會人員全程維護安全，澎湖海巡隊的警艇也在旁戒護，準備相當充分。

由於是全台第一次，參與成員沒有海上操舟經驗，因此請來蘭嶼雅美勇士陳世凱擔任技術總指導，這次由嘉義縣體育會主辦的2022「黑水騰龍 勇渡西瀛」海域龍舟運動，早上6點在嘉義布袋第三漁港出發，跨越俗稱「黑水溝」的台灣海峽，總計花費9個半小時到澎湖縣，這是400年來首次以划龍舟挑戰跨海到澎湖的活動，相當有意義。