一名男網友26日在臉書社團推薦某量販賣場的菠蘿麵包很好吃，推薦文感性表示，這是好兄弟最喜歡的麵包，但對方已經不在了，沒想到原PO的好兄弟現身留言區極力澄清自己還活著，僅是搬家疏於聯絡，還要原PO別再隨便賜死他，讓不少網友看了全都笑翻。

這名男網友26日在臉書社團《大潤發❤️好物分享社》分享好物，透露中元節前夕到賣場採購物資，在烘焙區見到超巨大的菠蘿麵包讓他格外感傷，因為這是他的好兄弟最喜歡的麵包，每次一起來逛賣場都必買，兄弟總是誇讚麵包CP值超高，又大又好吃。

原PO突然話鋒一轉表示，這回再看見熟悉的麵包讓他觸景傷情，因為「山在那，海在那，麵包依舊，只是我的兄弟已經不在了，一口咬下去，還是奶油與麵經過烤箱昇華結合過的香味，只是，又多了那麼一份思念的氣息。」文末寫下，「希望他在別的世界，一切都好」。

網友發文思念喜歡吃菠蘿麵包的朋友。（翻攝自臉書社團《大潤發❤️好物分享社》）

文章曝光後，不少網友看了很感傷，紛紛認為原PO是發文緬懷已逝友人，不料，原PO的好兄弟竟「回魂」現身留言區，無奈表示，「不是，我只是搬家了好嗎，也才隔兩條街而已，最近很忙有空再去找你啦，別再隨便說我不在了，乾。」才讓真相大白。

原PO友人現身留言區澄清自己只是搬家。（翻攝自臉書社團《大潤發❤️好物分享社》）

奇葩的發文也被轉發到臉書社團《爆廢公社公開版》，不少網友搞懂來龍去脈後，紛紛笑鬧要原PO把「眼淚還來」，還有網友說，「太有才了」、「感情真的很好」、「真是好朋友，一下子沒看到就感覺開始想念他了……」、「害我想吃麵包」、「單方面身亡」、「笑死」。