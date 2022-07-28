大S去年11月結束與汪小菲長達10年的婚姻，事隔數個月，隨即宣布與24年前舊愛「酷龍」具俊曄再婚，喜訊曝光後震驚演藝圈，夫妻倆頻頻放閃更是羨煞旁人，一舉一動都成為鎂光燈焦點，近來具俊曄再度躍上版面，竟是他紋髮的照片在網路瘋傳，引來大批網友熱議。

根據陸媒報導，具俊曄由於年輕時開始掉髮，因此出席公開活動時，造型都是戴著帽子或紮頭巾，但為了看上去更真實，便選擇將頭髮一根一根紋上去，也就是現今流行的「植髮」，微博近來瘋傳他植髮的照片，只見整個人趴在床上，招牌光頭清晰可見，接著師傅便一根根替他將頭頂紋上頭髮，而且每一個點都要紋到，過程相當辛苦。

具俊曄紋髮照片在網路瘋傳。(微博)

具俊曄1996年出道以來，就是招牌光頭造型，他也曾在韓國節目解答長達30年的「光頭之謎」，由於25歲便開始脫髮，索性以光頭造型出道，並不是為了帶領潮流才將頭髮剃光，甚至還透露除了曾嘗靠紋繡及刺青「生髮」之外，還會用「黑彩噴霧」，更在節目上公開年輕時髮量茂密的照片，引起網友討論。