民進黨桃園市長參選人林智堅深陷論文門、新竹棒球場風暴，綠營與林的團隊認為台大社科院院長蘇宏達「未審先判、政治立場偏頗」，要求迴避審查。對此，台大昨（27）日回應，所有委員在匿名投票後，一致駁回林智堅訴求，消息曝光後，有網友認為，「論文是真的話，你管他誰是召集人，動作越多，就代表心虛啦」。

台大昨發表聲明指出，林智堅陣營要求蘇宏達迴避論文審查一案，經所有委員逐一發言、充分討論後，以無計名投票表決方式，一致決定申請迴避案駁回，主要理由是申請人所提事證，並無具體事實足以認定被蘇會有偏頗之虞。

台大的回應曝光後，引發網友湧入《LINE TODAY》相關報導底下討論，共有超過200則留言，其中有人表示，「好大的官威阿，台大不要怕，審核公開出來，不要讓學術這塊招牌碎了」、「台大處理和聲明不卑不亢，至少踏出捍衛校譽的第一步。學術倫理的審查本來就和政治無關」、「笑死到底有多怕」、「這才是伸黑手入校園」、「和余正煌法院見吧」、「台大這回應該是會硬起來了」。