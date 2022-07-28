謝姓男子去年底與女友、女友閨蜜3人，與其他友人到KTV喝酒餐會，事後女友閨蜜因爛醉，謝男假意護送卻將她帶回住處，將其脫光衣物亂吻亂摸，最後企圖性侵，被害人及時驚醒將他推開並報警，士林地院審理後，依乘機性交未遂罪判謝2年徒刑。

判決指出，2022年11月，謝與女友及其他友人，一同前往某KTV唱歌，女友的閨蜜也有參加，席間大家喝了不少酒，最後被害人爛醉不醒人事，謝自告奮勇要送她回去，最後與女友一同將閨蜜帶回社子的住處。

半夜謝趁女友熟睡後侵犯被害人，先是亂摸亂吻對方，後來還將對方衣褲脫下，企圖性侵對方，但要進入時因被害人查覺有異驚醒，立刻將謝推開，這時她驚覺全身已被脫光。

被害人報案時，指證謝當時有「進入」2、3下，據此控告謝性侵，但謝只承認亂摸，辯稱並沒有得逞。

合議庭甚驗謝男住家監視影像，發現謝男家中養的狗狗不斷狂吠，下半身赤裸的謝打開房門走出來，被害人大罵對方「你這個爛咖！」認為謝確有趁人爛醉性騷擾的事實。

但被害人驗傷診斷書，私密部位並無明顯外傷，且也沒有採得謝男的DNA，合議庭認定應為性侵未遂，審酌謝男色欲薰心，趁被害人酒醉乘機性交，造成被害人身心受創，依法判謝2年有期徒刑，可上訴。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。