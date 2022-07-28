籃籃（左）跳到鄭楠鐘身上發出喘氣聲。（民視提供）

熊霓作勢將棒子放到胸部中間，讓在場男性大喊受不了。（民視提供）

《綜藝新時代》職人好厲害本周播出浩子、阿翔、籃籃、鄭楠鐘、阿樂、熊霓帶大家到基隆體驗救生員的一日，職人陳若翔一開場就穿著象徵救生員的紅色短褲，帥氣從海上開著快艇出場，陳若翔說自己從事救生員已經35年，浩子好奇發問：「總共救過多少人？」大哥自豪的表示「一個人都沒有」，讓全場驚嘆：「有他在的地方就不會出事，根本天生的幸運星」。

在要下水前的暖身時，浩子、阿翔搶先互拉示範，沒想到浩子不知道是真腳滑還是「真狡猾」，竟一腳踢到小翔翔，讓阿翔一臉痛苦，「不要每次暖身都玩這招啦！」接著阿樂跟熊霓示範互背，本來就穿著比基尼的2人一頂起來後，傲人上圍也呼之欲出，伴隨著筋被拉開的叫聲，讓全場男生都跟著起伏「喔」起來，浩子也開玩笑說：「畫面這麼香可以嗎？」不甘示弱的籃籃一把跳到鄭楠鐘身上開始深蹲，過程中還不時發出喘息聲，自肥的舉動讓浩子相當不滿，「這到底是甚麼熱身？」沒想到籃籃竟一臉陶醉的說：「我在熱戀」。

陳大哥提到救生員有一個很基本的搶旗訓練，就是為了訓練救生員的反應跟速度，在女子組比賽時，浩子故意變換旗子的位置，讓3位女生像無頭蒼蠅一樣亂跑，熊霓找到後馬上舉手，沒想到阿樂跟籃籃聯手放倒她，接著把她正面朝上用腳搔癢，無意間讓她的好身材呼之欲出。最後職人宣布熊霓獲勝，籃籃抱怨：「她不能藏在那種地方啦」，浩子故意問：「藏哪裡？」，熊霓馬上把棒子插進胸前，讓浩子跟陳大哥超有默契說：「那是真的夾很緊」，超歪的搶旗比賽讓現場男性直呼受不了。