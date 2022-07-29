前立委郭正亮。（資料照片）

對於林智堅與余正煌的台大國發所碩士論文抄襲疑雲，余正煌27日委託律師發聲明澄清，論文是他自行撰寫完成，未有抄襲情事。前民進黨立委披露，藍營看到這些現象「高興死了」，都希望林智堅一定要堅持到底！

郭正亮28日在《踢批批開講》網路政論節目中披露，余正煌準備27日出席「台大學術倫理審定委員會」的前一晚，很多人狂找余正煌，結果余的手機一直佔線，鐵了心不接電話，

郭直言很肯定余正煌，因為道德勇氣驚人，不但要面對調查局，還要面對國安局長陳明通。且余目前還是國發所博士生，這是多重的壓力，非常不容易！

郭正亮進一步說，他認識余正煌的高中同學滿志剛，滿志剛認為余的個性很正直。另外，台大是閉門審查，到時候也是匿名投票，林智堅陣營可能預估反正沒人在場聽，到時候就「你講你的、我講我的」，沒想到余第一時間出了一紙聲明，且委任兩個律師都是綠的，這就是豁出去了，遠遠超出林智堅陣營的意料之外。

至於高嘉瑜說黨內有人考慮「換堅」，郭認為，「換堅」的聲音絕對不是假的，可是也有一股力量認為要穩住，所以看到林錫耀在中常會安撫大家，鄭運鵬也批高嘉瑜，小心以後出事沒人幫忙。

郭正亮披露，林智堅陣營已經有最壞打算，如果台大的審定結果對林智堅不利，會繼續打行政訴訟，要拖到選舉完畢，就是不認罪。

郭正亮還透露，他所認識的藍營朋友看到這些現象以及林錫耀和鄭運鵬的發言，「都高興死了」，都希望林智堅一定要堅持到底！