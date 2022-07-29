2022新北市兒童藝術節今晚舉行開幕典禮，由獨步全球的聲光扯鈴團隊「舞鈴劇場」在市民廣場演出經典作品《生命之光》，吸引上百位民眾觀看。（蔡雯如攝）

2022新北市兒童藝術節今晚舉行開幕典禮，由獨步全球的聲光扯鈴團隊「舞鈴劇場」在市民廣場演出經典作品《生命之光》，吸引上百位民眾觀看，舞者在啟用儀式時，將扯鈴拋出至竹筍地標的「太空飛梭」點亮升空，掀起活動高潮。新北市長侯友宜表示，兒藝節實體活動睽違2年正式回歸，希望用藝術集氣，帶領民眾度過疫情，讓親子玩得安全開心。

文化局指出，舞鈴劇場擁有媲美百老匯的音樂劇創、聲光扯鈴演出，《生命之光》作品融合音樂、舞蹈、馬戲和多媒體科技藝術，除了舞台表演外，現場也集結許多藝術互動裝置，像是何理互動「觀月計畫」、每晚舉行燈光秀的「太空飛梭」、定時吹出泡泡的「泡泡探勘隊」等，將市民廣場打造成一座星際遊樂園，吸引眾多民眾參與。

侯友宜表示，兒藝節辦理至今已14年，累積超過500萬人次參與，線上活動也有超過100萬人次，舞鈴劇場帶來的表演，不僅勉勵市民要勇敢面對疫情，也希望大家在兼顧防疫的前提下，開心暢遊各項豐富實體活動、線上夏令營及手作課程。

文化局表示，市民廣場從7月29日到8月7日每日都有不同主題表演，超過50種節目、體驗活動，除了有舞鈴劇場的開幕演出外，還有紙風車劇團、拍謝少年Feat.小事製作、馬戲之門、Swing Taiwan 、FOOD超人、隨心所欲樂團、A劇團及LUXY BOYZ等團體帶來的精彩表演。

另外，市府一樓大廳也變身為「星際中繼站」，有絢彩光圈的「光年跑步機」邀請民眾進行太空訓練外，也有「21號漫畫店星際分店」巨型漫畫書，帶領民眾一窺躍演劇團的小故事，另有「黑影王國奇幻箱」帶著小朋友一窺皮影戲國度的故事情境。

文化局說，市府今年也與台灣大哥大MyVideo獨家合作妖怪電影院，精選6部人氣電影在新板藝廊免費播出，MyVideo線上影音平台也有「妖怪Fun映院」兒藝節專區，讓民眾隨時欣賞電影。活動將從7月29日至8月14日舉辦，詳細活動資訊可至官網(http://www.newtaipei-summer.tw/)或「新北市文化局」臉書粉絲團(https://www.facebook.com/e7summer)查詢。