在職場上不管多努力，有時還是達不到主管的標準，因而遭到責罵，還可能被主管針對，多數人為了保住飯碗，多半選擇忍氣吞聲，不過有的人則是勇敢應對。《靈匣網》近日分享在職場上被針對時，絕對不會默不作聲的3個星座。

1.牡羊座

牡羊座個性衝動，但不會將感性和理性混為一談，在處理職場的事情時，他們通常都能保持理性，若被上司針對或同事陷害，他們絕不會忍氣吞聲，而是有話直說，若是自己做錯，他們也不會辯解，凡事一碼歸一碼，把問題的焦點拉到事實上，讓對方無話可說，也沒辦法貶低牡羊座，許多人見牡羊座不好惹，日後針對他們的機會也會變少。

2.獅子座

獅子座性格剛硬，不管是誰，只要對他們惡言相向，獅子座絕對會回嘴，遇到職場打壓時，他們抱持「以牙還牙，以眼還眼」的態度，而且獅子座天生就很有自信，所以無論對方的話有多難聽，都打擊不到獅子座的信心，他們在意的是，如何在氣場上壓制對方，讓對手再也不敢肆無忌憚地亂說話，就算再強的上司也會忌憚三分。

3.射手座

射手座遇到不順心的事時，他們從不放在心上，無論別人說的話有多難聽，他們根本不在意，遇到職場打壓，射手座絕不會和主管正面交鋒，也不會暗自傷神，抱持「你說你的，我做我的」的態度應對，相信只要自己做得沒問題，按照規定把事情做好就可以，臉皮顯得比較厚，但在職場上的忍耐度高，比較不容易受到傷害。