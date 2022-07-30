苗栗縣南庄鄉苗21線3公里處，30日下午降下暴雨再造成坍方落石。（縣議員楊文昌提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣南庄鄉苗21線3公里處，30日下午降下暴雨再造成坍方落石，南庄鄉公所通報廠商搶通。（縣議員楊文昌提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣南庄鄉苗21線3公里處，30日下午降下暴雨再造成坍方落石，南庄鄉公所通報廠商搶通。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣南庄鄉苗21線3公里處，30日下午降下暴雨再造成坍方落石，南庄鄉公所通報廠商搶通。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

30日下午苗栗縣山區突然下起午後雷陣雨，雖然總雨量不過近40公釐，但因下的時間太過集中猛烈，這場暴雨仍造成南庄鄉苗21線通往東河村路段，再度發生嚴重坍方落石，落石將整個2線道路面掩覆，造成多部載客上山的遊覽車受困無法下山，南庄鄉公所獲報立即通報廠商搶通，傍晚5時許已經搶通讓遊客安全下山回家。

苗21線是南庄通往東河、石壁、鹿場、向天湖等部落的重要通道，上個月底連續發生多場急降雨，帶來近200公釐的日雨量，造成苗21線3公里及12公里兩個路段發生嚴重坍方，雖經南庄鄉公所緊急通報廠商搶通，但坍塌現場上方岩壁仍需加固整體處理，縣府目前積極向中央爭取經費中。

30日下午突然襲來的一場午後雷陣雨，再度造成苗21線3公里處坍塌，大量土方及落石掩蓋住雙向路面，當時有多部遊覽車準備載客下山返家，當場被土石截斷去路，住在南庄的縣議員楊文昌獲報立即趕往現場協處，南庄鄉公所據報也緊急連絡廠商出重怪手到場搶通，至傍晚5時許順利清理出路面，暫時恢復交通。