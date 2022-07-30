民進黨台北市長參選人陳時中今被問及4個月準備選戰是否很吃力，他表示如果沒有準備或沒有積極的行動，再多2個月還是一樣原地踏步也沒用，並指國民黨台北市長參選人蔣萬安腳步要更快一點，更點評國民黨對蔣的訓練不足。

陳時中接受《新聞觀測站》專訪，主持人胡婉玲提及，從宣布參選到投票日只剩下4個半月，一般人來講準備選戰已經很吃力了，是否有時間壓力？

陳時中回應，「我倒不覺得」， 如果沒有準備或者沒有積極的行動，再多2個月還是一樣原地踏步也沒用，有4個多月就積極地把自己可以跟大家做的、能夠溝通的盡量做好。

對於對手蔣萬安被譏為「躺平族」，陳時中表示，在台北市市長選舉，「腳步要更快一點」，蔣萬安大概在國民黨算是表現得比較傑出的、未來很有潛力的一位年輕人，但他認為國民黨對蔣的訓練相對不足，應讓他在立法院能夠有更多的涉獵。

陳時中說，有潛力的人要把他訓練成能夠有表現的人，相信假以時日蔣也是一個未來的明星。

至於台北市副市長黃珊珊，陳時中坦言，當然黃市政從事很久，相信在內湖、南港這一帶是她的選區，大小事務相信她也很清楚，但她當了那麼久議員，為什麼對內湖之間的交通也都沒有建議，或很完整的思考在，她也有責任，既然很熟那為何沒有對策出來。

被問到強過其他的參選人在哪裡？陳時中回應，他不但只是年紀大而已。他自認比對手的人生歷練要足很多，畢竟人生的歷是累積的，是經過很多很多的思考、轉圜、磨練。

他表示，自己經過社會團體、政府機關、立法院很多的磨練，才成熟造就了他的今天，他自認對事情的看法、領導能力跟協調能力，「確實有我自己的把握」。