昔日平鎮「黃金二游」江坤宇、林靖凱昨天在中職明星賽再度連線，並在7局合力完成雙殺，江坤宇談到這次守備直呼很有高中的感覺，笑稱當時的眼神默契還在；不過林靖凱卻說：「我還好，可能還需要多一點球過來，我比較慢熱。」

高中畢業後兩人都投入中職選秀，江坤宇披上黃衫、林靖凱則穿上獅袍，也讓這對黃金二游組合只能在明星賽或是國家隊才能復見。雖然已經多年沒有一起鎮守中線，賽前也沒有提前溝通過，但2人仍是展現昔日好默契。

江坤宇透露，其實在場上也沒有特別說要怎麼配合，「就是場上一個眼神而已，雖然已經畢業好幾年，但高中的眼神默契還在。」林靖凱也認同兩人眼神默契依舊，不過是否有回到高中的感覺他卻說還好，「昨天球很少打過來我們這邊，如果球一直來就會覺得很有感覺。」

這對二游組合之後要「合體」最有機會就是明年經典賽，林靖凱也十分期待自己能有機會披上國家隊戰袍，「相信大家也都很期待我們兩個新生代的選手，扛起中線防區。」

經過昨天首天明星賽，江坤宇認為整體氣氛很好，也回想到2012年自己還在打少棒時，曾到新莊棒球場為明星賽開球，當時是陳鏞基擔任接球捕手，「沒想到現在能以球星身分站在球場上表演給大家看。」