台中市長盧秀燕日前因腿傷復發，向市府與議會請假，原本請假日期到上周五，但因盧秀燕手術後引流管還未拆除，本周仍繼續請假。台中市政府新聞局長鄭照新說，盧秀燕從今天到周四都先請假，未來會依照醫師判斷決定出院時間。

鄭照新表示，盧秀燕日前接受引流手術後恢復順利，但因傷口仍須要引流，要有時間慢慢排出瘀血，今天起至4日仍請假，未來包括復健狀況、相關復健運動及出院後可能不宜久坐、久站等，都會遵循醫師的專業判斷。