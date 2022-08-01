美女主播劉芯彤的家中社區日前進行污水管的上漆工程，她驚喜發現工人將名貴的保時捷跑車當成貨車使用，事後才得知，對方年僅32歲，為白手起家的工人，靠勤奮工作才買下這輛保時捷，讓她不禁感慨表示，人沒有貴賤之分，好好努力堅持不懈，總有一天一定會和保時捷車主一樣，在自己專精的領域中發光發熱。

美女主播劉芯彤於臉書發文，日前她在社區停車場發現了1輛從未見過的保時捷，當時工人正打開後車廂，將施工工具搬下車，準備進行污水管的上漆工程，她才驚覺原來工人將價值不菲的保時捷休旅車當成載貨貨車。

劉芯彤說，經該輛保時捷的工人主動聯繫後，才得知該工人年僅32歲，並非有錢人家小孩，入行初期領著1天800元的微薄工資，從學徒做起，慢慢學習油漆技巧；該工人還分享，有經驗的油漆師傅1天工資大約2800元，比一般上班族還多，但沒有年輕人想學，除了工作太苦之外，多數人對於做工的人，還是有歧視，認為工人就是社會底層的人，就連自己也曾被親戚朋友們嘲笑看不起。

劉芯彤接著說，開保時捷是工人的夢想，對方用一輛好車肯定自己的努力，也用一輛好車期望翻轉世俗對工人的眼光，當她聽聞工人的一番話後，感概發文寫下，人沒有貴賤之分，保時捷工人跟我們每個人都一樣，每天勤奮工作，認真把手上的每一個案子做好，每個人的專業不同，沒有哪份工作特別高尚，也沒有哪份工作可以被輕視。她認為只要在自己專精的領域當中，持續不斷努力，總有一天終將獲得美好的果實。