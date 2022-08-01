深陷財務困境的大陸地產商恒大或出現解套曙光。財聯社報導，恒大集團旗下的恒大物業新任董事會主席段勝利1日首次召集公司中高層開會，會上提及，恒大物業將引入國企。

和訊網報導，在港股上市的恒大物業自3月31日停牌至今逾4個月，終於在7月29日公告最新業務情況。公告指出，2022年上半年，恒大物業實現總營收近人民幣（下同）65億元，其中基礎物業管理收入55億元、年增約15.6％；經營現金總流入60.51億元。此外，新增外拓項目180個，新增合約面積約1,800萬平方公尺。

值得一提的是，公告再次提及了恒大物先前涉及134億元資金劃扣的情況，恒大表示，中國恒大董事會、恒大物業董事會於今年3月分別成立獨立調查委員會，已於7月22日公佈初步調查結果，並要求涉及此事的董事、高管辭任，同時作出了新的人事安排。

恒大稱，接下來，中國恒大、恒大物業將繼續配合獨立調查委員會，儘快完成調查工作，積極探討以適當方式依法依規解決占款問題，並將進一步加大內部風險評估和管理體系的建設。中國恒大、恒大物業還將按照香港聯交所的有關規定和要求，繼續做好相關工作。

接下來，中國恒大、恒大物業將繼續配合獨立調查委員會，儘快完成調查工作，積極探討以適當方式依法依規解決占款問題，並將進一步加大內部風險評估和管理體系的建設。