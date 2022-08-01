雲端代理商伊雲谷（6689）將於9月中旬由興櫃轉上市，執行長蔡佳宏指出，雲端業務成長強勁，去年營收達到百億元規模，今年第一季雲端營收占比再較去年大幅成長，至85％。看好雲端業務持續擴增，加上大中華區、東南亞市場成長強勁，預期下半年表現將有望優於上半年。

伊雲谷以AWS起家，成立於2013年，資本額6億元，是AWS大中華區首家榮獲最高等級「AWS 核心級服務合作夥伴」（全球AWS諮詢合作夥伴僅３％具此資格）、大中華區最大AWS MSP（雲端託管服務提供者）。

主要業務為雲端代理與加值服務，包括幫助企業上雲評估、搬遷、顧問諮詢、規劃遷移、託管、技術支援、最佳化等基礎建設服務，並針對企業不同應用面與服務業態，提供包含ERP企業核心系統雲端化、CRM雲端服務系統，AI人工智慧與資料數據分析等解決方案，另外在新的投資部分，則包括OT營運科技與資安、永續減碳等解決方案。目前雲端營收占伊雲谷85％。

除了雲端以外，伊雲谷另一部分營收為存儲商品銷售，去年受惠於奇亞幣挖礦而銷量大增，今年奇亞幣退燒，存儲營收占比從去年的35％降為15％。法人預估，在產品組合上，毛利較低的存儲產品營收比例將持續下滑，高毛利的雲端產品持續成長，在產品組合優化下，毛利率表現將有望優於過去。

伊雲谷客戶逾千家，服務涵蓋公部門、媒體、遊戲、金融、科技、零售、電商、製造、新創等產業，國內主要售票系統公司、瑞典跨國家具集團、香港大眾系統機關、菲律賓最大銀行等皆為伊雲谷服務之客戶。

據伊雲谷指出，目前旗下客戶續約率達95％、淨收入留存率達125％。去年營收突破百億元，達101億元；稅後淨利2.04億元、年增34％，EPS 3.40元。第一季營收20.44億元，累計稅後淨利為0.38億元，EPS與去年同期持平，同為0.64元。

蔡佳宏說，伊雲谷搭上AWS成長趨勢，自2017年開始拓展海外市場，目前七成營收皆來自海外，包括香港、菲律賓、新加坡、馬來西亞、泰國、印尼及越南等地。其中，東南亞成長飛速，今年預期將有倍數增長，接下來將拓展至柬埔寨、印度、澳洲等地。 Gartner研究調查指出，至2022年全球公有雲終端用戶市場規模超過4,800億美元，達近22％的成長幅度；至2026年全球企業IT支出將超過45％投資在公有雲市場，伊雲谷看好雲端趨勢成長，將有利未來營運佈局與發展。