男子拍下穿恐龍裝的民眾騎水上摩特車表演特技，精湛的動作也讓網友相當佩服。（翻攝自臉書爆廢公社二館）

上個月曾有民眾穿著「恐龍裝」在火車站接朋友，如今有男子拍下，穿著恐龍裝的民眾騎著水上摩特車在海面上耍特技，甚至還做出高難度動作，瞬間將水上摩特車車頭往上拉，或是在海面上彈跳有如飛起來一般；精湛的動作，也讓網友直呼根本是「海上蛟龍」、「飛龍在天」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社二館」發文，並上傳3張照片，照片中有位穿恐龍裝造型的民眾，騎著水上摩特車耍特技，不僅乘風破浪在海面上彈跳，甚至還做出高難度動作，將整輛水上摩特車用力往上拉，呈現衝出水面的姿態；超有趣的的畫面，也被原PO笑稱「請問這是什麼龍」。

男子拍下穿恐龍裝的民眾騎水上摩特車表演特技，精湛的動作也讓網友相當佩服。（翻攝自臉書爆廢公社二館）

貼文一出，網友紛紛留言表示「沒吃過暴龍肉，至少也看過暴龍玩水上摩托車吧」、「普龍公」、「海上蛟龍」、「這是黃飛龍，飛龍在天」、「尼斯湖水怪」、「水中蛟龍」、「怪不得人類找不到尼斯湖水怪，原來還沒等人類來就騎走了」、「水上飆龍」、「感覺好爽哦」、「一尾活龍」、「這樣太危險，飛太遠」。

其實這套「恐龍裝」的出現，便引起民眾們討論，上個月也有好幾位熱血男孩穿著「恐龍裝」，去花蓮火車站前接朋友，不僅讓1名台鐵女工作人員邊偷笑邊幫忙拖行李，甚至一旁還有民眾找「恐龍們」拍照，讓這場接風過程充滿歡笑。