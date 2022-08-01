國安局長陳明通出手救深陷「論文門」的桃園市長參選人林智堅，前立委沈富雄今（1）日酸「阿通師」為了救徒心切，竟然師心自用，先後發表驚人「三說」，痛批士大夫之無恥，是為「國恥」，建議不久水落石出之後，台大應予解聘，蘇內閣應予解職，方能息國人之怒。許多網友看完後，紛紛湧入留言區直呼：「沈富雄太精闢了！」

對於「論文門」近日的發展，沈富雄今天在臉書諷刺表示，「明通治痛丹，專治百痛，無痛不通」。他說，阿通師乃絕代鮮師，為了救徒心切，竟然師心自用，先後發表驚人「三說」，首先是「原創」說，「兩篇論文，明顯有抄襲，重點是『原創』者被抄，抄人者非『原創』，誰是『原創』者？直接點名，連呼之欲出也省了」。

再來是「去脈絡」說，「本師庫藏豐富，桃李無數，『去脈絡化』後，兩文雷同就不用大驚小怪了，還想不『通』，參照先師胡佛的治學精神就豁然貫通了。最後則是「師徒一大抄」說，「愛徒的論文可分為兩部份，無抄襲之嫌的部份乃出自愛徒的『原創』，雷同的部份乃抄自本師的修正稿，與愛徒無涉」。

沈富雄痛批阿通師之大膽妄為，前無古人，士大夫之無恥，是為「國恥」。不久水落石出之後，台大應予解聘，蘇內閣應予解職，方能息國人之怒，否則奢談國安，乃空前絕後的大笑話。

許多網友看完後紛紛留言表示，「何德何能，把一個學術機構惡搞成這個德行」、「陳明通已經毀了我對台大文憑的尊敬和想像！學問是簡單到複製、貼上。掏空台灣的競爭力！連對士大夫的尊敬，都沒有了！」、「雙手贊成台大解聘，國安局長解職」、「沈富雄說的太精闢了」、「道德淪喪至此，台灣真是悲哀啊」。