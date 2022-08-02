民進黨桃園市長參選人林智堅、桃園市長鄭文燦今天走訪桃園市南門市場。（賴佑維攝）

民進黨桃園市長參選人林智堅、桃園市長鄭文燦今天走訪桃園市南門市場，爭取民眾支持。對於國民黨桃園市長參選人張善政，鄭文燦表示，張善政目前為止，在桃園沒有引起共鳴，已經徵召經過2個月，沒有任何改變。

林智堅、鄭文燦走訪市場，與攤商、民眾握手，爭取支持。林智堅說，希望聆聽大家聲音，把聲音換成政見。而過去1個月以來，選舉可以說是烏煙瘴氣，希望透過正面選舉推倒負面選舉的文化。鄭文燦則說，雖然這個月當中，遇到亂流，但林智堅參選以來還是受到市民肯定、歡迎。

因傳出藍營民調中，張善政領先林智堅，鄭文燦說，對於藍營做民調給自己鼓舞士氣，是沒辦法改變張善政目前為止在桃園沒有引起共鳴的事實，且這個事實經過兩個月，沒有任何改變。林智堅則說，沒看到這份民調，也不知道真假，所以無法回應。

提及選舉，林智堅說，這段時間也許選舉過程有一些亂流，但這是選舉過程的挑戰，還是期待藉由自己的努力，不論是空戰論述的強化，或者是陸戰就是勤跑基層，握緊每雙手，空戰、陸戰都要一起努力。

對於論文門，林智堅則回應，一直以來他的態度都是很正面面對問題，前兩天指導老師陳明通發表聲明後，這件事情總算水落石出。林智堅也說，國民黨也在這件事情亂了1個月左右，應該趕快回到選舉正軌。且選舉不是抹黑、造謠比賽，大家應該告訴選民，要給選民什麼，給桃園市什麼樣的未來，要給桃園市民什麼樣的牛肉跟政見這才是正軌。