國內經歷兩波大規模新冠肺炎本土疫情，為因應康復者醫療需求，中央流行疫情指揮中心自去年12月啟動「染疫康復者門住診整合醫療計畫」，民眾僅需繳交一次掛號費和一次部分負擔，即可接受跨科別整合醫療；目前全台共108家醫療院所參與，共收案3174人，以台北市收案人數最多，共1243人。

染疫康復者門住診整合醫療計畫收案條件為「解隔離6個月內，有多種新冠急性感染後徵候群須整合醫療個案」，包括胸腔科、感染科、神經內科、心臟內科、重症醫學專科、精神科、皮膚科、復健科、中醫科或其他新冠急性感染後徵候群相關科別，由主責醫師診察後，視病人需求安排各科別醫師會診。

中央健康保險署專門委員張作貞指出，截至8月1日，共有108家醫療院所參與該計畫，全台各縣市都至少有1家，收案人數共3174人，以台北市1243人最多，年齡分布以31到40歲、41到50歲族群居多，合計占45％。

指揮中心表示，民眾接受當次整合門診醫療服務後，僅需繳交一次掛號費及一次部分負擔，全台共108家醫院參與計畫，名單可至健保署全球諮詢網查詢；該計畫自110年12月13日起，至指揮中心解散後6個月止。

張作貞指出，該計畫是提供跨科別門診整合照護，需要比較多硬體設備和醫事人力，由各醫院考量醫療量能決定開診數，近期隨著疫情趨緩，將鼓勵醫院增加開診數。