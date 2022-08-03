李沛旭七月初宣布已與圈外女友登記結婚，雖然很喜歡曬恩愛，但對於老婆的身分與臉蛋則相當低調完全不曝光，近日時報周刊CTWANT分別收到讀者在新北市蘆洲以及台北市內湖都巧遇身材壯碩的他，特別是讀者目擊李沛旭和老婆出現在台北市內湖區的家具家飾賣場，老婆快一步搭手扶梯，而李沛旭小跑步跟上拉著老婆，接著兩人甜蜜地手牽手，十足新婚夫妻熱戀模樣，讓人不關注也難。

剛結婚不久的李沛旭與老婆手牽手逛街相當甜蜜。（圖／讀者提供）

而熱愛健身的李沛旭渾身肌肉，光是走在新北是蘆洲區街頭，他一身健壯就夠吸引路人目光，沒幾日另一名讀者則在內湖巧遇他與老婆開心逛IKEA，不只李沛旭有健美身材，在健身房認識的老婆體態也很性感，當日女方穿著短裙露出勻稱長美腿，身形前凸後翹令人羨慕。

李沛旭雖然愛得大方，在公共場合也十分熱情，但對老婆的相關資訊卻是非常保密，不過他近日在IG向提問的粉絲透露和老婆相識過程，他表示，老婆當初是在他於健身館拍攝時不小心入鏡，隨後禮貌攀談，澄清不是像外界說的「搭訕」，其實不管是什麼方式相識，現在都已經是甜蜜枕邊人啦！

壯碩的李沛旭相當好認，光是走在路上背影都能引起路人注目。（圖／讀者提供）

上月初李沛旭（後排左）忽然宣布結婚消息，好友夢多（前排右）也現場見證這甜蜜時刻。（圖／取自李沛旭臉書）

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