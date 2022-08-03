大陸央視新聞3 日報導，中國外交部副部長謝鋒2日深夜奉命緊急召見美國駐華大使伯恩斯，代表中國政府就美國國會眾議長裴洛西訪台向美方提出嚴正交涉和強烈抗議。

謝鋒說，裴洛西冒天下之大不韙，蓄意挑釁玩火，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重衝擊中美關係政治基礎，嚴重侵犯中國主權和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤訊號。性質極其惡劣，後果極其嚴重，中方絕不會坐視不管。

謝鋒指出，美國政府必須承擔責任。一段時間以來，美方說一套做一套，不斷歪曲、篡改、虛化、掏空一個中國原則，企圖越紅線、搞突破，不擇手段打「台灣牌」。美國政府本應約束裴洛西恣意妄為，制止裴洛西倒行逆施，卻放任縱容，沆瀣一氣，加劇台海緊張局勢，嚴重損害中美關係。

謝鋒表示，美方必須為自己的錯誤付出代價。中方將採取必要措施堅決反制，「我們說到做到」。任何人企圖操弄台灣問題撈取政治資本，只會「竹籃打水一場空」，幻想打「台灣牌」炮製政治遺產，終將被釘在歷史的恥辱柱上。

謝鋒要求美方立即糾正錯誤，採取切實措施消除裴洛西訪台惡劣影響，不得錯上加錯。再次敦促美方停止在台灣問題上滋事挑釁，停止縱容支持台獨分裂勢力，停止以任何形式打「台灣牌」、搞「以台制華」，停止插手台灣事務、干涉中國內政，不得在錯誤和危險的道路上越走越遠。

謝鋒強調，大勢不可逆，民意不可違，玩火必自焚。台灣是中國的台灣，終將回到祖國懷抱。中國人民不怕鬼、不懼壓、不信邪。任何國家、任何勢力、任何人都不要低估中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整、實現國家統一和民族復興的堅強決心、堅定意志和強大能力。