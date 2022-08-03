一名陳姓男子就讀某大學研究所時，應好朋友邀請到住處喝酒聊天，但見到對方女友回家，進入友人房間休息時，竟然酒後精蟲上腦，覬覦女方姿色，兩度偷偷溜進房間，撲上床在她耳邊吹氣、還深手入女方衣服內撫胸，嚇得女方尖叫用力抵抗，氣得與男友向警方報案提告。法官審理後，因男方誠摯道歉且當庭獲女方原諒，依強制猥褻罪判他7月、緩刑3年，可上訴。

根據判決書，陳姓研究生在今年1月3日下午，受到友人邀請前往住處喝酒聊天，事後友人喝醉回房睡覺，女友也剛好回到家中，進入男友房間內休息。

未料陳男竟然偷偷潛入房間兩人房間，趁友人熟睡之際，竟撲向女方，並在女方耳朵旁吹氣、親吻手部，女方制止後，陳男一度離開房間，之後又再度進入該房內接續環抱女方，甚且將手伸入上衣撫摸胸部，女方嚇得尖叫並推開陳男。事後立刻與男友向警方報案

法官調查，認為陳男在同一地點，密切接近之時間內，先後對女方所為撲向她，且在她耳朵旁吹氣及親吻手部，又接續環抱女方且以手伸入上衣撫摸胸部等之猥褻行為，應視為數個舉動之接續施行。

法官審酌，陳男沒有前科，且正值血氣方剛之年，為逞一己私慾，竟不顧乙女之制止及反抗，對女方猥褻犯行，不尊重他人性自主決定權，損及被害人之身心，考量她審理時坦認犯行，且誠摯向女方表達深刻悔意，女方也當庭表示願原諒陳男，依強制猥褻罪判他7月、緩刑3年，可上訴。