周二華爾街股市震盪收低，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣使地緣政治緊張局勢加劇。

裴洛西表示，她的到訪表明美國對台灣的堅定支持，但中國痛批這25年來美方首次如此層級的訪問是對和平與穩定的威脅。

數位聯準會地區分行總裁發表的談話，都對央行很快就會完成升息或甚至降息的想法潑冷水，亦給美股掀起一些波動。

重磅股微軟和Visa分別下跌1.1%和2.4%，拖累標普500指數。

美國軍防企業雷神（Raytheon Technologies Corp）、洛克希德·馬丁（Lockheed Martin Corp）、諾斯洛普·格魯曼（Northrop Grumman Corp）和L3Harris Technologies Inc表現抗跌，漲幅介於0.5%～2.3%之間。美國是台灣主要的支持者與武器供應國。

偏重中國業務的晶片公司漲跌互現。超微在盤後發布季報之前收漲2.6%。

裴洛西訪台使美中兩國和台海緊張局勢升級，台股ADR收黑，台積電ADR跌0.3%，聯電ADR跌1.20%。周二台北股市台積電股價收跌2.38%。

用來衡量市場恐慌情緒的CBOE波動率指數（VIX）從當日高峰24.68點回落，終場上漲4.77%，為23.93點。

★主要指數

道瓊指數跌402.23點或1.23%，收32,396.17點。

標普500指數跌27.44點或0.67%，收4,091.19點。

那斯達克指數跌20.22點或0.16%，收12,348.76點。

費城半導體指數跌3.57點或0.12%，收2,974.75點。

★消息

芝加哥聯準銀行總裁埃文斯（Charles Evans）表示，他希望央行能在9月將基準利率提高0.5個百分點，然後繼續升息25個基點，直到2023年第二季開始。

舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）表示，在對抗通膨方面，央行仍有工作要做。

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 表示，在央行結束升息周期之前，還需要幾個月的證據證明通膨已經到頂。

美國6月職缺和勞動力流動調查（JOLTS）顯示，由於零售和批發貿易業對人力的需求減弱，美國6月職缺數從5月的1130萬個銳減至1069.8萬個，創下去年9月來新低，並創下兩年多來最大跌幅。但就整體來看，美國勞動力市場仍然吃緊。

聯準會決策官員暗示將繼續升息，美元走高，尾盤美元指數漲0.93%，報106.31。

周二紐約期油收漲0.56%，為每桶94.42美元，盤中一度漲2.75%，最高站上96.47美元。布蘭特期油收漲0.51%，為每桶100.54美元。

在聯準會官員的鷹派談話帶動下，美國公債殖利率在震盪中小漲，美國10年期指標公債殖利率為2.761%，高於周一尾盤的2.605%。