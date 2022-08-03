前民間監督健保聯盟發言人滕西華等7人，認為開放全民健保資料庫供學術研究使用違反比例及法律明確性原則，聲請釋憲。憲法法庭言詞辯論後，訂於8月12日下午3點宣示判決。

該案是因《全民健康保險資料》及《個人資料保護法》規定，病歷 、醫療及健康檢查等資料，公務機關或學術研究機構基於醫療、衛生目的及必要性，去識別化後可以使用人民的健保個資。

滕西華等人主張有「退出權」，不願讓健保個資供學術研究，其訴訟代理人、中研院研究員邱文聰表示，現行法令未規定如何去識別化 ，避免個資外洩及人民如何行使退出權，且公共利益與隱私權保障也違反比例及法律明確性原則。

健保署署長李伯璋說，健保資料庫二次利用後得到完整的醫學研究資料，這並非只涉及個資法問題，也關係國家重要的醫療發展，希望大法官做決定時「要非常非常小心」，他也請求大法官判決時，給予立法及政策形成的空間。