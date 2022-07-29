2015年台大園藝景觀學系李姓助理教授遭不予續聘，李申訴後台大撤銷不續聘決定，台大不服提行政訴訟，2017年最高行政法院庭長法官聯席會議決議，禁止大學提起行政訴訟，憲法法庭判決該決議部分違憲，台大可提行政救濟。

台大2015年間因李姓助理教授任職滿8年仍未升等，經台大校教評會在2015年7月24日決議不予續聘李姓教師，李姓教師不服，向台大學校教師申訴評議委員會(校申評會)提起申訴，校申評會決議認李姓教師申訴有理由，故撤銷台大對李姓教師之不續聘決定。

台大不服，向教育部中央教師申訴評議委員會提起再申訴，嗣經教育部申評會決議駁回，台大仍不服，遂向台北高等行政法院提起行政訴訟，經北高行以「得對再申訴決定不服，依法請求救濟者，僅為教師，不包括學校及主管教育行政機關，此為（教師法）立法者有意排除」為由，認程序不合法而裁定駁回台大之訴。

台大不服，向最高行政法院提起抗告，最高行政法院在2017年庭長法官聯席會議作成決議，認大學不得就再申訴之結果提起行政訴訟，方符合教師法創設申訴及再申訴之特別行政救濟制度之本旨，最高行政法院嗣於同年8月援用該決議意旨，裁定駁回抗告。

台大認為，確定終局裁定所適用之最高行政法院2017庭長法官聯席會議決議，曲解教師法相關規定，且禁止大學提起行政訴訟，已侵害其受憲法保障之學術自由及大學自治權，因而有違憲疑義，聲請解釋憲法，憲法法庭判決此部分違憲。