國民黨3日提名國民黨副秘書長王育敏（圖）參選嘉義縣長，成為國民黨今年第10位受提名的女性首長候選人。（郭吉銓攝）

國民黨中常會下午通過徵召黨副秘書長王育敏參選嘉義縣長，將代表民進黨尋求連任的嘉義縣長翁章梁強調，任何人參選嘉義縣長都尊重，但他認為必須要深耕以及對嘉義縣有貢獻，才能取得選民認同，「有信心縣民一定會支持我們，讓農工大縣繼續實現。」

翁章梁除對王育敏參選表示尊重，也說嘉義縣這幾年的發展，正往農工大縣的轉型邁進，相信且有信心縣民一定會支持我們，讓農工大縣繼續實現。

民進黨嘉義縣黨部主委陳川崎表示，翁章梁長期「深耕」嘉義，4年來的政績榮獲「五星縣長」殊榮與肯定，反觀王育敏已多次婉拒參選，最後不得不遵從黨意，「勉強應戰」，她是否「真心」為嘉義打拼，實在令人懷疑。

陳川崎指出，嘉義縣需要一位願意與鄉親站在一起、「深耕」嘉義的人，而不是「黨意」凌駕「民意」、快閃或空降的候選人，他相信鄉親會用選票肯定帶領嘉義縣勇敢轉型的翁章梁縣長。

陳川崎強調，翁章梁在嘉義縣深耕服務超過20年，縣長任內成功爭取科學園區，全面升級農漁觀光產業，獲得多家媒體評鑑為「五星縣長」及「最佳首長信任獎」，嘉義縣「農工大縣、正在實現」，懇請鄉親支持翁章梁，讓「農工大縣、繼續實現」。