美國眾議院議長裴洛西訪台，大陸禁止台灣100多家產品進口，今再增加暫停台灣柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入大陸，縣府農業處指出，已針對公布名單進行調查，目前業者反映不是銷陸原物料少，就是當時只是預登記，事實上並無產品出口至大陸，整體看來，嘉縣產業衝擊不是太直接。

農業處長許彰敏說，大陸海關總署暫停台灣多家食品廠進口，屬全國性問題，嘉縣初步調查後，原物料等廠商都說去大陸量不算多，甚至只是申請商家登記，未輸出產品，目前看來不見得會直接衝擊嘉義的產業。

至於今公布的柑橘類， 嘉縣椪柑產量3萬2900噸，外銷量僅840噸，以大陸、香港和加拿大為主，其中香港是外銷最大宗，大陸市場多半從香港轉進，評估影響層面還好，嘉縣椪柑生產大宗的竹崎鄉農會總幹事林孟怡說，因柑橘尚未進入產季，目前感受不深。

至於白帶魚、凍竹莢魚屬海洋漁撈捕獲漁業，不是嘉義的漁業類別，大陸禁止輸入，對嘉義縣沒有影響。