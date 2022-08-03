大陸天目新聞報導，江西省3日10時22分發生一起重大刑事案件，一戴鴨舌帽及口罩男子，持械竄至吉安市安福縣城某私立幼兒園行凶殺人，造成3死6傷後逃逸。經偵查，初步鎖定犯罪嫌疑人劉X輝（男，48歲，安福縣寮塘鄉人）。公安機關正循線全力追捕犯嫌。

天目新聞報導，經當地多名民眾核實，據事發地不遠處一家商店老闆表示，事發後，為安全起見，他叫店裡員工都回家了。

安福縣公安局一名工作人員表示，確有發生一起刑事案件，他們正在擬通報，具體以官方通報為準。

安福縣公安局微信公眾號3日14時02分發布警情通報，2022年8月3日10時22分，安福縣發生一起命案。一歹徒戴鴨舌帽及口罩持械竄至安福縣城某私立幼兒園行兇傷人，造成3死6傷。經偵查，初步鎖定犯罪嫌疑人劉X輝(男，48歲，安福縣寮塘鄉人)。

目前，公安機關正在全力追捕犯罪嫌疑人。

天目新聞報導，安福縣人民醫院透露，有受傷兒童正在醫院外科大樓搶救；另據安福縣中醫院回應，有大人正在該院治療，具體情況不便透露。