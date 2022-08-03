金門地區今（3）日新增109名新冠確診者，累計1萬77例，約占常住人口15.17％。最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門地區今（3）日新增109名新冠確診者，累計1萬77例，約占常住人口15.17％。金門縣流行疫情指揮中心指出，面對病毒多變化的情況，縣府已經有充分的準備，民眾只要落實防疫、打滿疫苗，生活就能逐步回到常軌。

縣府說明，金門地區今天新增109名新冠確診者，確診累計10077例，約占常住人口15.17％。目前收治中63例，其中無症狀或輕症56例，中症5例，重症2例，死亡1例；確診者居家照護992例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者133人，目前居家隔離306人，解除居家隔離133人。