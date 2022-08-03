先喝道「四季春荔枝青」65元，12日前第二杯半價。（先喝道提供）

大苑子「荔枝玫瑰」95元。（大苑子提供）

疫後民眾消費注重高品質享受，乘著這股趨勢，手搖飲店近期新品主打精緻茶葉，舉凡獲優良獎的比賽茶，或是具「食品界米其林」封號的ITQI所肯定的四季春茶王，都能以平價喝到。業者分析消費者對茶葉愈趨講究，獨特清香各有擁護者，預期可帶動整體營收至少2成。

名間鄉農會2022年春季「台灣好茶」比賽，從眾多茶款中選出「烏龍優良獎」比賽茶，如今在COMEBUY也喝得到。品牌開賣「春茶-極萃烏龍」，強打春茶中含有較多的維生素、黃酮素等且茶芽更柔嫩，甘甜滋味相當消暑。業者觀察，比起第一次推冬片比賽茶，「新品買氣提高3成左右」。

「先喝道」使用ITQI評價之國際最高三星——台灣四季春茶王，做出「四季春荔枝青」，此茶來自南投鹿谷及竹山茶園的四季春茶，茶葉的採收以嫩葉、嫩芽為主，焙火較輕、茶湯清香加台灣黑葉荔枝，入口滑順，號稱男女老少都喜愛。

不只茶香具質感，杯身設計也能玩典雅韻味，大苑子特別與故宮博物院聯名推「荔枝玫瑰仕女杯」，超Q唐朝仕女造型呼應新品「荔枝玫瑰」，趣味巧思頗有意境，而此次新推的「荔枝玫瑰」以太平黑葉荔枝搭屏東有機玫瑰花製成，訴求香氣十足、清爽甘甜。