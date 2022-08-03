Bottega Veneta（簡稱BV）近幾年經常推出搶手的it bag，是時尚人士們的街拍常客，於2020年推出的Mini Jodie包款也是海莉鮑德溫、杜娃黎波（Dua Lipa）等時尚指標們的愛包，該包款小巧蓬鬆的外型，加上提把旁的紐結設計，能夠輕鬆成為目光焦點，而品牌也為該包款推出多種不同材質的設計，其中運用銀色鉚釘打造的包款，受到如少女時代秀英、杜娃黎波、茱莉安摩爾喜愛，分別以各自風格演繹，展現其百搭性。

少女時代秀英以黑色洋裝搭配鑲嵌球型鉚釘的Mini Jodie金屬包出席品牌活動。（BV提供）
少女時代秀英以黑色洋裝搭配鑲嵌球型鉚釘的Mini Jodie金屬包出席品牌活動。（BV提供）

近期回歸發佈第七張專輯的少女時代成員秀英，日前出席韓國BV品牌活動時，以深Ｖ黑色洋裝搭配同色系編織涼鞋，而包款則選擇金屬球打造的Mini Jodie包，為呼應包款的銀色在配飾選擇上，也皆選擇以銀色款式耳環、戒指，呈現高冷感。同樣選擇黑銀配色的還有影后茱莉安摩爾，日前出席品牌2022秋冬大秀時，她以黑色洋裝搭配同款Mini Jodie包，略帶尼龍感的洋裝材質，搭配胸前的拉鍊設計，顯得運動感十足也顯得年輕幾分。

Dua Lipa經常被拍到以Mini Jodie系列上街。（BV提供）
Dua Lipa經常被拍到以Mini Jodie系列上街。（BV提供）
Dua Lipa經常被拍到以Mini Jodie系列上街。（BV提供）
Dua Lipa經常被拍到以Mini Jodie系列上街。（BV提供）

Mini Jodie 金屬羊皮編織鑲嵌球型鉚釘提包，14萬3700元。（BV提供）
Mini Jodie 金屬羊皮編織鑲嵌球型鉚釘提包，14萬3700元。（BV提供）
Mini Jodie 金屬仿皺牛皮提包，6萬9900元。（BV提供）
Mini Jodie 金屬仿皺牛皮提包，6萬9900元。（BV提供）
Mini Jodie 羊皮編織金屬鍊帶提包，8萬9900元。（BV提供）
Mini Jodie 羊皮編織金屬鍊帶提包，8萬9900元。（BV提供）

而新生代天后、杜娃黎波則以白色碎花透視洋裝，搭配金屬感的Mini Jodie包，展現截然不同的時尚魅力，不過她在發布該照片前，也曾以休閒感的黑色套裝搭配螢光綠色的鏡面般的金屬漆亮皮Mini Jodie包，可見他對Mini Jodie系列可謂真愛。

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