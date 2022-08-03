Bottega Veneta（簡稱BV）近幾年經常推出搶手的it bag，是時尚人士們的街拍常客，於2020年推出的Mini Jodie包款也是海莉鮑德溫、杜娃黎波（Dua Lipa）等時尚指標們的愛包，該包款小巧蓬鬆的外型，加上提把旁的紐結設計，能夠輕鬆成為目光焦點，而品牌也為該包款推出多種不同材質的設計，其中運用銀色鉚釘打造的包款，受到如少女時代秀英、杜娃黎波、茱莉安摩爾喜愛，分別以各自風格演繹，展現其百搭性。

少女時代秀英以黑色洋裝搭配鑲嵌球型鉚釘的Mini Jodie金屬包出席品牌活動。（BV提供）

近期回歸發佈第七張專輯的少女時代成員秀英，日前出席韓國BV品牌活動時，以深Ｖ黑色洋裝搭配同色系編織涼鞋，而包款則選擇金屬球打造的Mini Jodie包，為呼應包款的銀色在配飾選擇上，也皆選擇以銀色款式耳環、戒指，呈現高冷感。同樣選擇黑銀配色的還有影后茱莉安摩爾，日前出席品牌2022秋冬大秀時，她以黑色洋裝搭配同款Mini Jodie包，略帶尼龍感的洋裝材質，搭配胸前的拉鍊設計，顯得運動感十足也顯得年輕幾分。

Dua Lipa經常被拍到以Mini Jodie系列上街。（BV提供）

Dua Lipa經常被拍到以Mini Jodie系列上街。（BV提供）

Mini Jodie 金屬羊皮編織鑲嵌球型鉚釘提包，14萬3700元。（BV提供）

Mini Jodie 金屬仿皺牛皮提包，6萬9900元。（BV提供）

Mini Jodie 羊皮編織金屬鍊帶提包，8萬9900元。（BV提供）

而新生代天后、杜娃黎波則以白色碎花透視洋裝，搭配金屬感的Mini Jodie包，展現截然不同的時尚魅力，不過她在發布該照片前，也曾以休閒感的黑色套裝搭配螢光綠色的鏡面般的金屬漆亮皮Mini Jodie包，可見他對Mini Jodie系列可謂真愛。