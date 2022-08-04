美國眾議院議長裴洛西 （Nancy Patricia Pelosi，1940-）訪問台灣，受到高度矚目，接受總統蔡英文頒贈特種大綬卿雲勳章，並在台北賓館以國宴款待。

台北賓館為了迎接稀客，現場佈置了象徵台美友誼的蘭花，其中行政院長蘇貞昌贈送給裴洛西議長的台美國旗蘭，象徵台美友好關係，果然驚豔全場。

這是台灣蘭花農的傑出研究成果，採用獨特的奈米噴染技術，呈現獨一無二的嶄新花款，今年2月間，俄羅斯開始入侵烏克蘭，全世界為之嘩然，大家對受害的烏克蘭，寄以無限關切和同情，人道援助行動，此起彼落。

當時，台灣各界也慷慨激昂，紛紛解囊相助，表達心意，蘭花農也不落人後，及時推出藍黃相間的《烏克蘭》，驚為天人，特殊意涵與造型的《烏克蘭》，大受歡迎，真誠表達對烏克蘭國家的支持。

無獨有偶，這回台美外交大突破中，台灣蘭花農再度以獨特的奈米噴染技術，推出以中華民國及美國國旗互混的《台美蘭》，栩栩如生，把台美友好關係，化入蘭花瓣，合體同框呈現，讓堅定友誼透過蘭花瓣，在崢嶸吐艶間，盡情傾洩。

這種特殊蘭花栽培成果，來自南台灣的世茂農業生技股份有限公司，由人稱「台灣育種之父」黃崇德，研發主導。

該公司於2013年正式成立以來，研發蝴蝶蘭技術成果豐碩。該公司擁有1萬坪的溫室（總面積33,000平方公尺 ），專業生產高品質蝴蝶蘭V3切花，年產量1百萬株。

這種展現農業新技術的特殊花種，採用獨特的奈米噴染技術，世茂農業生技股份有限公司已經成為全球最大蝴蝶蘭切花供應商。

令人振奮的蝴蝶蘭染色花，不但為現代化農業開了新路，同時也在外交舞台，扮演吸睛角色，傳達了台灣老百姓的熱情友好心意，賓主盡歡，贏得喝采。

作者為典藏雜誌社社長

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