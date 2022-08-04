今天七夕情人節，連鎖茶飲品牌大苑子宣布，「大苑子荔枝季」浪漫回歸，並與故宮博物院合作，透過唐代仕女俑，帶著顧客們回到唐代體驗當時唐代仕女以及楊貴妃最愛的荔枝。大苑子表示，希望透過與故宮的合作結合大苑子的初衷，「讓世界看見水果之美！」。

今天起大苑子全台上市的荔枝系列飲品「荔枝玫瑰」與「荔枝艾波」，使用來自產地太平的黑葉荔枝，搭上屏東大花農場有機玫瑰花製作成的「荔枝玫瑰」，香氣十足，浪漫度、幸福感大爆棚。「荔枝艾波」則是把黑葉荔枝和蘋果打成冰沙，搭配上醇厚的青茶，做成清爽輕甜的冰飲，加入愛玉，創造味覺層次，滿足荔枝迷的各種荔枝癮，

此外，大苑子今天也同步推出限店販售的「許慶良玫瑰鮮奶酪」以及市府夢想店獨賣的「荔枝玫瑰霜淇淋」，炎炎夏日最適合吃點冰冰涼涼、酸酸甜甜的甜點、冰品，想要品嘗這獨特迷人滋味的朋友不能錯過了，

大苑子今年荔枝季「荔枝紅了」特別推出與故宮博物院聯名的「荔枝玫瑰仕女杯」，超Q的唐朝仕女搭配上浪漫爆表的荔枝玫瑰，超可愛、超吸睛。此外因應荔枝季，除了獨家聯名杯款外，大苑子全體飲料杯身換新裝，喜歡荔枝的消費者，不能錯過本次荔枝季的飲料新包裝。

大苑子8月份陸續推出各種優惠活動，並在故宮精品的官方臉書專頁露出各式優惠、抽獎活動，想要一起品嘗荔枝美好的朋友，鎖定大苑子和故宮精品的粉專，即可隨時掌握最超值的優惠內容。

首先，8月4日至8月7日鎖定大苑子粉專貼文，參加時下最流行的五言絕句接龍造句活動，就有機會獲得價值超過650元秀泰影城雙人套組，「秀泰電影票*2+荔枝玫瑰*2+秀泰雙味爆米花。

今天除了「荔枝玫瑰」與「荔枝艾波」外，大苑子也將同步於限店門市推出「許慶良玫瑰鮮奶酪」，奶酪口感綿密搭配上有機玫瑰花瓣果醬，香氣濃郁迷人，佐以爽脆香甜的蘋果，每口都是驚喜。此外，還有超吸睛的「荔枝玫瑰霜淇淋」也將今天在市府夢想店同步開賣，消費者可品味荔枝的香甜和玫瑰迷人的香氣。大苑子「荔枝玫瑰」售價95元，「荔枝艾波」售價90元。限店門市販售的「許慶良玫瑰鮮奶酪」每杯售價60元。