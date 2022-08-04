桃園警察分局3日晚間，執行威力掃蕩擴大臨檢勤務，警察局刑事警察大隊、保安警察大隊也支援警力配合執行，其中在1網咖臨檢，發現1男子以網咖為家，完全不知道自己因竊盜被通緝，遭逮捕送辦。

警方說，臨檢勤務結合暑期青春專案，針對轄內青少年常聚集或易生事端之場所：如旅賓館、博弈橋牌社、酒店、KTV及網咖等特種場所，進行強力臨檢，展現警方強力執法、淨化轄區治安環境之決心。

另昨天晚上許，執勤同仁於力行路某網咖臨檢時，盤查剛走出網咖的張姓男子，發現其因涉嫌竊盜案件遭發布通緝，立即依法將其逮捕，張男表示自己平日以網咖為家，不知道為何被通緝，全案依法解送桃園地檢署歸案。

分局長黃富村表示，為維護轄區治安，保障市民安居樂業生活環境，警方將持續針對易滋事或暗藏賭博、毒品等違法場所強化掃蕩臨檢工作，絕不容許以掛羊頭賣狗肉的方式從事違法行為，警方有信心及決心徹底消滅不法行為。