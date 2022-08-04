東南亞國家協會(ASEAN)4日指出，台灣海峽緊張情勢所引發的動盪危機，或許將讓主要大國誤判局勢、嚴重對抗、直接衝突以及發生不可預測的後果。

這次由柬埔寨擔任主席國之下，在東協外長峰會中發表以上言論，希望能敦促各方減緩台灣緊繃局面。在柬埔寨金邊舉行，3日開始的這場55屆東協外長大會，美國以及中國大陸均派要員與會。

在美國眾院議長裴洛西旋風式19小時走訪台灣後，東協也呼籲各方一定要全力克制且避免有挑釁行為。東南亞各國在平衡跟中國以及美國關係時，傾向小心且謹慎，避免貿然介入這些超級強權之間。

美國國務卿布林肯在與印度外長會談後表示，當開始進入東協幾場非常重要大會時，已可以跟幾個親密盟友一塊好好坐下來共商大計，同時也對一個自由開放的印太地區，有著共同的願景。預估布林肯這次，不會在柬埔寨與中國大陸外長王毅會面。

預計5日要參加東協區域論壇安全會議，且是27位各國外長之一的布林肯，與印度外長會談時，也把斯里蘭卡、緬甸以及其它全球政經熱點地區納入討論範圍。