嘉義縣田徑場是2022年全民運動會開幕典禮、選手之夜主場地，嘉義縣長翁章梁等人今前往視察田徑場整修進度。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣田徑場是2022年全民運動會開幕典禮、選手之夜主場地，嘉義縣長翁章梁等人今前往視察田徑場整修進度。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

距離10月8日登場的全民運動會還有64天，嘉義縣相關賽事場館、場地正在如火如荼整建中，其中做為開幕典禮、選手之夜主場地，嘉義縣田徑場預計9月中旬完工、驗收，為讓相關大型場館在賽事結束後不再淪為蚊子館，縣府規畫採OT促參案委外經營。

111年全民運動會10月8日至13日將在嘉縣熱鬧登場，嘉義縣長翁章梁等人今前往視察開幕場地田徑場整修進度時指出，今年10月是嘉義縣最光輝的10月，國慶煙火、全民運和全國最具規模的農機展都在10月舉辦，歡迎大家來嘉旅遊看比賽，欣賞璀璨的煙火秀。

縣府利用全民運大翻修田徑場，工程經費獲中央補助9587萬元，縣府自籌1031萬，整修室內空間、跑道、無障礙電梯、廁所等，並規羽球場、體適能中心、桌球、角力及瑜珈韻律等運動空間，場地設施符合國際標準。

教育處運動發展科長孫丕和指出，田徑場完成整修時因接近賽事舉辦，加上驗收和場地布置，原則上要等到全民運結束才會開放民眾使用，操場部分初步規畫從下午開放到晚上，至於羽球場、體適能中心等室內場館設施，擬以OT促參案委外經營，既活化空間運用，也增加縣府收入。

孫丕和說，田徑場室內場館與縣立游泳池會併一案進行促參，希望以「類國民運動中心」概念，找到潛力經營廠商，目前已完成規畫公司簽約，未來縣內大型場館，如體育館、水上鄉全民運動館也會朝OT促參案規畫。