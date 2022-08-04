適逢七夕情人節，不少人早就準備好和愛人共度美好的夜晚，但你知道該如何瞬間點燃他的慾火嗎？泌尿科醫師顧芳瑜表示，進攻「脖子、耳朵、舌頭」，可能會帶來意想不到的效果。

開業泌尿科醫師顧芳瑜過去曾在臉書粉絲專頁《鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師》中，盤點男人的3大敏感地帶，顧芳瑜表示，有許多男性坦言自己的私密處並非最有感覺的部位，「脖子、耳朵、舌頭」反而能讓人瞬間興奮度飆高。

其中，脖子是人體神經分布最密集的部位之一，可以不經意地突然進攻對方的脖子，無論是撫摸或是輕吹一口氣，都有機會達到效果。不過顧芳瑜也提醒，要避免「窒息的愛」，切忌過度用力掐脖子。

除此之外，只要簡單地在耳邊呢喃，並搭配上舌頭的輔助，也能夠讓人快速地進入狀況。而「舌吻」則是激起男性雄性本能最好的方式，可以用自己的舌頭環繞對方的舌頭，或是輕柔地吸吮，都有可能讓男人馬上變得「雄赳赳，氣昂昂」。

過去《中時新聞網》曾報導，「如何挑起女生情慾？攻這三個敏感地帶就對了」，根據海外約會App《JustDating》調查，讓女性瞬間燃起慾火的瞬間分別為：耳邊呢喃、撫摸胸部到鎖骨之間，以及愛撫肩膀。