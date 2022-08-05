中正交流道調整前。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

中正交流道調整後。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

中正路是高雄東西向交流道，車流眾多，而中正交流道鄰近國道1號，車流更是交織複雜，加上北上匝道容易塞車，造成該路段交通混亂，進而影響用路人安全。高雄市交通局從7月23日重新調整車道配置和號誌。據統計，平均排隊上匝道時間已較調整前減少10％。

以往中正路東西向同時段有三股車流爭搶國1北上匝道，每逢遇到尖峰時段，車流較多容易導致路口紓解效率不佳情況，進而造成塞車。為了改善塞車的亂象，交通局7月23日重新調整車道配置，將西向右轉北上車道改於最外側，號誌時相設計也與東向左轉車流分離，並增加西向北上匝道尖峰時段通行時間。

智慧運輸中心主任王志綱表示，從東向從福德路到交流道、西向是從澄清路到交流道並含括平面道路來計算，調整後二周以來，東西雙向平均旅行時間較調整前縮短10％，也降低北上匝道爭相搶道衝突，大幅改善中正交流道路口更加順暢及運作效率。

而藉由標誌牌面提醒右轉車輛提前靠右行駛，機車靠左行駛進入專用機慢車道，也確保機慢車在路段中行駛安全。車道重新配置後，機車可以有效與右轉汽車提早分流，經過中正交流道路口感覺更順暢安全。

交通局指出，壅塞瓶頸路段改善的目標不僅只是節省用路人的寶貴時間，也藉車道配置調整、減少路段中交織干擾及現場員警指揮輔助，營造順暢有序的道路環境，進而提升路口行車安全。